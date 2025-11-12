Жители улицы Коперника в Бишкеке жалуются на разбитую дорогу

На улице Коперника в Бишкеке перекопанная дорога приносит неудобства жителям района. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам горожан, дорогу не асфальтировали со времен СССР, недавно ее раскопали, но с приходом холодов все бросили.

«В конце октября и начале ноября здесь все раскопали, но после этого дорогу так и не восстановили. Сейчас по улице проехать невозможно — сплошная грязь. Люди страдают», — рассказали жители.

По словам председателя ТСЖ, бишкекчане надеются, что власти столицы обратят внимание на проблему и, наконец, решат вопрос об асфальтировании улицы.

