Агент 024

На улице Оренбургской восстановили водоснабжение. Комментарий мэрии Бишкека

В Первомайском районе на улице Оренбургской завершили восстановительные работы, связанные с перебоями подачи воды. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Напомним, ранее жители жаловались на отсутствие воды и перенесение сроков ремонта на несколько дней.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, 14 августа специалисты подрядной организации «Кайнар» совместно с муниципальным предприятием «Бишкекводоканал» устранили засор в старом трубопроводе у дома № 11а. Из-за этого жители домов № 1-14 на улице Оренбургской временно оставались без водоснабжения.

При этом, отметила пресс-служба мэрии, на данном участке подрядная организация ведет работы по переключению абонентов на новый водопровод. Одновременно с этим продолжает действовать старый.

По состоянию на 15 августа подача питьевой воды в районе осуществляется в штатном режиме.

