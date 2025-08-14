22:35
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Агент 024

В Бишкеке жители улицы Оренбургской жалуются на отсутствие воды

В Бишкеке в Первомайском районе жители улицы Оренбургской, расположенной между улицами Максима Горького и Кулатова, уже пятый день остаются без воды. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, вода была отключена в воскресенье утром. С тех пор никакой конкретной информации о сроках восстановления подачи нет. Люди вынуждены носить воду из соседних улиц и районов.

Читательница также сообщила, что представители «Бишкекводоканала» и обслуживающей компании «Кайнар» перекладывают ответственность друг на друга и не предпринимают активных действий по устранению проблемы.

«Ко всем обращались, но толку нет. Представители «Бишкекводоканала» говорят, что пусть «Кайнар» подключает. Они отказались проводить ремонт, заявив, что труба лопнула, но при этом не стали открывать люки и проверять ситуацию. В прошлом году в ноябре установили новые трубы, но не подключили их», — сказала жительница улицы.

Как утверждают жители, особое недовольство вызывает и организация работы компании «Кайнар». При этом получить комментарии от компании не удалось, директор не отвечает на звонки.

«Рабочие приходят на 2–3 часа и уходят. Сегодня пришли в 11:00, ушли в 13:00. Ни старые трубы не ремонтируют, ни новые не запускают», — отмечает очевидец.

Изначально жителям обещали подключить воду через 2–3 дня, однако сроки постоянно переносятся. Сейчас конкретных дат не называют. Местные жители просят вмешательства городских властей и решения проблемы.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/339670/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Село Таш-Добо четвертые сутки без воды из-за аварии на насосной станции
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Таджикистан, Узбекистан и Казахстан обсудили управление водными ресурсами
Водная безопасность в КР способствует устойчивому развитию всего региона
В селе Садовом уже четвертый месяц жители пьют грязную воду из крана
«Джалал-Абадводоканал» оштрафовали на 29 тысяч сомов
24 июля часть Бишкека останется без воды почти на сутки
Рабочие повредили водопроводную трубу, вода заливает улицу Матросова в Бишкеке
В селе Байтик отключают воду на весь день без предупреждения
Вода, которую мы должны взять. О стратегическом значении реки Нарын
Популярные новости
Жители села Садового Чуйской области жалуются на&nbsp;затопление улицы Жители села Садового Чуйской области жалуются на затопление улицы
Деревья вдоль дороги Александровка&nbsp;&mdash; Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива
Джайлоо Каркыра и&nbsp;закат на&nbsp;Иссык-Куле. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Джайлоо Каркыра и закат на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg
На&nbsp;плохое состояние улицы Лермонтова жалуются жители Бишкека На плохое состояние улицы Лермонтова жалуются жители Бишкека
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
22:17
Киностудия «Кыргызфильм» приобретет оборудование для хранения архива Киностудия «Кыргызфильм» приобретет оборудование для хр...
22:00
Защита предпринимателей. Все телефоны доверия органов прокуратуры Кыргызстана
21:46
В Бишкеке жители улицы Оренбургской жалуются на отсутствие воды
21:25
Осторожно, ботулизм! Медики советуют употреблять заводскую консервацию
21:20
Садыр Жапаров подписал закон о передаче прав создания СЭЗ кабмину