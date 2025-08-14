В Бишкеке жители улицы Оренбургской жалуются на отсутствие воды

В Бишкеке в Первомайском районе жители улицы Оренбургской, расположенной между улицами Максима Горького и Кулатова, уже пятый день остаются без воды. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, вода была отключена в воскресенье утром. С тех пор никакой конкретной информации о сроках восстановления подачи нет. Люди вынуждены носить воду из соседних улиц и районов.

Читательница также сообщила, что представители «Бишкекводоканала» и обслуживающей компании «Кайнар» перекладывают ответственность друг на друга и не предпринимают активных действий по устранению проблемы.

«Ко всем обращались, но толку нет. Представители «Бишкекводоканала» говорят, что пусть «Кайнар» подключает. Они отказались проводить ремонт, заявив, что труба лопнула, но при этом не стали открывать люки и проверять ситуацию. В прошлом году в ноябре установили новые трубы, но не подключили их», — сказала жительница улицы.

Как утверждают жители, особое недовольство вызывает и организация работы компании «Кайнар». При этом получить комментарии от компании не удалось, директор не отвечает на звонки.

«Рабочие приходят на 2–3 часа и уходят. Сегодня пришли в 11:00, ушли в 13:00. Ни старые трубы не ремонтируют, ни новые не запускают», — отмечает очевидец.

Изначально жителям обещали подключить воду через 2–3 дня, однако сроки постоянно переносятся. Сейчас конкретных дат не называют. Местные жители просят вмешательства городских властей и решения проблемы.