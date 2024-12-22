16:34
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители выбирают для стоянки тротуары

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые выбирают для стоянки тротуары.

Этот автомобиль заехал для разгрузки товара на тротуар в районе улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину припарковали на пешеходном переходе на улице Сыдыкова, в районе улицы Шевченко.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль также закрыл проход по зебре.

Читатель прислал фото вынужденной парковки на улице Джунусалиева. «Видимо, этот снегоуборщик провел здесь ночь», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/314869/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки
Госстрою поручили решить проблему парковок в городах Кыргызстана
Чудаки парковки. Бишкекчане просят наказывать нарушителей ПДД
Чудаки парковки. Бишкекчанин возмущается бездействием сотрудников ГУОБДД
Чудаки парковки. В Бишкеке часто игнорируют дорожные знаки
Подземные паркинги торговых центров освобождают от самовольных объектов
Чудаки парковки. В Бишкеке нарушители заезжают на тротуары и газоны
Чудаки парковки. Некоторые водители заезжают на тротуары, не думая о пешеходах
Возле Орто-Сайского базара в Бишкеке построят четырехэтажную парковку
Чудаки парковки. На улице Токтоналиева кто-то постоянно закрывает машиной проезд
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Чудаки парковки. После многочисленных обращений в&nbsp;&laquo;Востоке-5&raquo; установили знаки Чудаки парковки. После многочисленных обращений в «Востоке-5» установили знаки
Аламединское ущелье и&nbsp;туман в&nbsp;Кегеты. Фото читателей 24.kg Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
22 декабря, воскресенье
16:31
Рекордное число граждан Узбекистана депортировали из США Рекордное число граждан Узбекистана депортировали из СШ...
16:00
Чудаки парковки. Некоторые водители выбирают для стоянки тротуары
15:30
По заданию мошенников? Целая серия поджогов прокатилась по регионам России
15:00
Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg
14:30
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем