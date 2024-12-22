Чудаки парковки. Некоторые водители выбирают для стоянки тротуары

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые выбирают для стоянки тротуары.

Этот автомобиль заехал для разгрузки товара на тротуар в районе улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Эту машину припарковали на пешеходном переходе на улице Сыдыкова, в районе улицы Шевченко.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль также закрыл проход по зебре.

Читатель прислал фото вынужденной парковки на улице Джунусалиева. «Видимо, этот снегоуборщик провел здесь ночь», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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