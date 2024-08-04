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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители продолжают ездить по тротуарам Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Щербакова и Тоголока Молдо машины на мойке закрыли весь тротуар.

На улице Московской, 226 водитель оставил автомобиль, загородив вход в магазин.

Этот автолюбитель поехал прямо по тротуару на проспекте Жибек Жолу.

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова также поставили машины с нарушением ПДД.

Постоянное место для парковки организовали на тротуаре улицы Руставели.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/300667/
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