Чудаки парковки. Нарушители продолжают ездить по тротуарам Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Щербакова и Тоголока Молдо машины на мойке закрыли весь тротуар.

На улице Московской, 226 водитель оставил автомобиль, загородив вход в магазин.

Этот автолюбитель поехал прямо по тротуару на проспекте Жибек Жолу.

В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова также поставили машины с нарушением ПДД.

Постоянное место для парковки организовали на тротуаре улицы Руставели.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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