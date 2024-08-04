Чудаки парковки. Нарушители продолжают ездить по тротуарам Бишкека

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На перекрестке улиц Щербакова и Тоголока Молдо машины на мойке закрыли весь тротуар.
На улице Московской, 226 водитель оставил автомобиль, загородив вход в магазин.
Этот автолюбитель поехал прямо по тротуару на проспекте Жибек Жолу.
В районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова также поставили машины с нарушением ПДД.
Постоянное место для парковки организовали на тротуаре улицы Руставели.
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