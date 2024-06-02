Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые заезжают на газоны и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На улице Токтогула машину оставили на газоне.
В зеленую зону заехал и владелец этого автомобиля. Видео снято на бульваре Эркиндик.
Читатель прислал фото с авто, припаркованными возле зарядной станции для электромобилей.
«Вот такой бардак творится на остановке на проспекте Жибек Жолу», — написал автор фото.
В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской машина стояла на разметке пешеходного перехода.
На улице Валиханова, возле ЦОНа, игнорируют дорожные знаки. Читатель просит УПСМ принять меры.
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