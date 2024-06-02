Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые заезжают на газоны и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Токтогула машину оставили на газоне.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В зеленую зону заехал и владелец этого автомобиля. Видео снято на бульваре Эркиндик.

Читатель прислал фото с авто, припаркованными возле зарядной станции для электромобилей.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот такой бардак творится на остановке на проспекте Жибек Жолу», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской машина стояла на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Валиханова, возле ЦОНа, игнорируют дорожные знаки. Читатель просит УПСМ принять меры.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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