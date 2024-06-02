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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. В Бишкеке некоторые заезжают на газоны и пешеходные переходы

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Токтогула машину оставили на газоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В зеленую зону заехал и владелец этого автомобиля. Видео снято на бульваре Эркиндик.

Читатель прислал фото с авто, припаркованными возле зарядной станции для электромобилей.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот такой бардак творится на остановке на проспекте Жибек Жолу», — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения бульвара Эркиндик и улицы Пролетарской машина стояла на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Валиханова, возле ЦОНа, игнорируют дорожные знаки. Читатель просит УПСМ принять меры.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/295338/
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