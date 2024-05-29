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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что можно заехать на тротуар

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Остановка притягивает, как цветок пчел...» — прокомментировал фото очевидец.

Некоторые водители считают, что могут заехать на тротуар.

Другой водитель оставил свое авто на повороте на улицу Молдобасанова, перед пешеходным переходом.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На Южной магистрали машина стояла на зебре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе пересечения улиц Горького и Фатьянова постоянно оставляют автомобили вторым рядом.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/295334/
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