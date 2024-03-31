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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Горького авто припарковали на остановке общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чудаки парковки часто заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов.

Водители паркуются и на газонах, уничтожая всю растительность.

Владелец этого автомобиля заехал на газон в районе пересечения улицы Тыныстанова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Отметим, муниципальная инспекция мэрии совместно с управлением Патрульной службы милиции проводит регулярные рейды по выявлению машин, припаркованных в зеленой зоне.

«Опять парковка на проезжей части на проспекте Шабдана Баатыра, возле ТЭЦ. УПСМ, примите, пожалуйста, меры», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/289905/
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