Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке

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Так оставили машину на улице Пушкина.
На перекрестке проспекта Манаса и улицы Токтогула часто автомобили паркуют прямо на тротуаре.
Постоянно жалуются на авто на тротуаре в районе пересечения улиц Исанова и Токтогула.
На улице Байтика Баатыра, чуть выше улицы Горького, велодорожку превратили в стоянку. «Раньше такого не было, но, видимо, они прощупали почву, что им за это ничего нет. И теперь на этом месте парковка. Даже сотрудники ГУОБДД ничего не предпринимают», — написал очевидец.
На остановке в 4-м микрорайоне часто стоят машины, мешая общественному транспорту.
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