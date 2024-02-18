17:37
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Так оставили машину на улице Пушкина.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке проспекта Манаса и улицы Токтогула часто автомобили паркуют прямо на тротуаре.

Постоянно жалуются на авто на тротуаре в районе пересечения улиц Исанова и Токтогула.

На улице Байтика Баатыра, чуть выше улицы Горького, велодорожку превратили в стоянку. «Раньше такого не было, но, видимо, они прощупали почву, что им за это ничего нет. И теперь на этом месте парковка. Даже сотрудники ГУОБДД ничего не предпринимают», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке в 4-м микрорайоне часто стоят машины, мешая общественному транспорту.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/286760/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов
Чудаки парковки. Водители оставляют авто на полосе движения, создавая заторы
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на большегрузы на улице Профсоюзной
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы
Чудаки парковки. В Бишкеке водители игнорируют знак «Работает эвакуатор»
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Сильные морозы. В&nbsp;Бишкеке школы на&nbsp;онлайн переводить не&nbsp;будут Сильные морозы. В Бишкеке школы на онлайн переводить не будут
Чудаки парковки. Возле школы в&nbsp;микрорайоне &laquo;Восток-5&raquo; машины ездят по&nbsp;тротуару Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Летний Иссык-Куль и&nbsp;расщелина Донуз. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Летний Иссык-Куль и расщелина Донуз. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
17:10
Кыргызстанки станцевали кара-жорго возле Эйфелевой башни и на площади Рима Кыргызстанки станцевали кара-жорго возле Эйфелевой башн...
16:31
В Чечне 18-летний сын Рамзана Кадырова стал министром по делам молодежи
16:00
Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке
15:00
Летний Иссык-Куль и расщелина Донуз. Фото и видео читателей 24.kg
14:29
Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 километра линии границы