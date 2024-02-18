Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра стоянку организовали на велодорожке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Так оставили машину на улице Пушкина.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке проспекта Манаса и улицы Токтогула часто автомобили паркуют прямо на тротуаре.

Постоянно жалуются на авто на тротуаре в районе пересечения улиц Исанова и Токтогула.

На улице Байтика Баатыра, чуть выше улицы Горького, велодорожку превратили в стоянку. «Раньше такого не было, но, видимо, они прощупали почву, что им за это ничего нет. И теперь на этом месте парковка. Даже сотрудники ГУОБДД ничего не предпринимают», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На остановке в 4-м микрорайоне часто стоят машины, мешая общественному транспорту.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.