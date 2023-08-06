Мгновения жизни. Южный берег Иссык-Куля и ущелье Джети-Огуз

Естественно, что в разгар отпусков мы решили посвятить выпуск самому излюбленному месту отдыха кыргызстанцев — озеру Иссык-Куль. Если быть точнее — его южному берегу.

Сначала вместе с Бигаим Толонгутовой отправимся в Каджи-Сай, небольшой городок, который не может пока похвастать наплывом туристов.

Один из постоянных наших авторов — Анара Джорабаева — тоже отдыхала на южном берегу. И, главное, не забыла поделиться своими фотографиями с читателями

Момент пляжного отдыха у села Кызыл-Суу Джети-Огузского района запечатлел Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Суу, Джети-Огузский район

Если пляжный отдых надоел, всегда можно отправиться в Джети-Огузское ущелье, также расположенное на юге Иссык-Куля. Там побывал и снял видео Сулейман (фамилию автор не указал).

В том же месте отдыхал еще один наш постоянный автор — Мамасалы Ташматов. Вот его фотовзгляд на Джети-Огузское ущелье.

Надеемся, что вам понравились фотографии наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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