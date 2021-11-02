Опять сбои в автоматике? Возле Дома правительства днем горит уличное освещение

В Бишкеке днем возле Дома правительства горит уличное освещение. Видео об этом в Facebook опубликовал пользователь Узакбек Бакиров.

Он подчеркнул, что ролик был снят 2 ноября в 12.40, и напомнил про экономию электроэнергии.

Отметим, ранее бишкекчане не раз указывали городским властям на уличное освещение, работающее средь бела дня. В мэрии уверяют, что виновата автоматика , дающая сбои.

Напомним, в конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Муниципалитет столицы решил оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации.

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