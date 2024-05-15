23:19
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится идти по дороге

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Вот так оставили машину возле ЦОН на проспекте Жибек Жолу.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал и владелец этого авто. Фото сделано в микрорайоне «Джал» на Южной магистрали.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Чуйкова, 132в постоянно оставляют машины на проходе у людей.

«Паркуют прямо на тротуаре, людям приходится обходить автомобили», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Свои «чудаки» и в южной столице. «Каждый день паркуются жители домов. Одни и те же машины. Людям с колясками приходится выходить на проезжую часть, потому что по тротуару пройти нет возможности», — написал автор фото.

Очень часто заезжают на разметку пешеходного перехода.

Это фото сделано на улице Гоголя.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/294035/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Некоторые водители в Бишкеке считают, что могут парковаться на велодорожках
Чудаки парковки. В Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в зеленой зоне
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на стоящие на тротуарах и газонах машины
Чудаки парковки. Бишкекчанин оставил машину на детской площадке
Чудаки парковки. Некоторые ставят авто с нарушением, лишь бы не идти пешком
Чудаки парковки. Оставляющих в неположенных местах машины просят штрафовать
Стихийная парковка. В зеленых зонах устанавливают ограничительные ленты
Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на газонах, тротуарах и остановках
Опасно. Бишкекчане просят водителей не оставлять машины на пешеходных переходах
Чудаки парковки. Машину оставили прямо на выезде из Национального госпиталя
Популярные новости
Бишкекводоканал запретил поливать огороды питьевой водой? Ответ мэрии Бишкекводоканал запретил поливать огороды питьевой водой? Ответ мэрии
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в&nbsp;зеленой зоне Чудаки парковки. В Бишкеке возле Ботсада организовали стоянку в зеленой зоне
Огненный закат и&nbsp;каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg Огненный закат и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg
Некоторые водители в&nbsp;Бишкеке считают, что могут парковаться на&nbsp;велодорожках Некоторые водители в Бишкеке считают, что могут парковаться на велодорожках
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
15 мая, среда
22:22
Начались прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта Начались прием и рассмотрение заявок на получение социа...
22:00
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуарах людям приходится идти по дороге
21:46
В Бишкеке задержан офицер военкомата. Генпрокуратура рассказала подробности
21:22
Нацбанк запустил мобильное приложение для демонстрации новых банкнот
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 мая: опять дожди