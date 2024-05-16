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Агент 024

В селе Тору-Айгыр ежегодно затапливает участки. Жители просят помощи

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района затопило дом и участок. Видео 24.kg прислал читатель.

«С ночи 16 мая до утра затапливает так. Откачиваем насосом. Весь дом затопило. Ладно еще внутри дома затопило, на улице вода течет, как из реки. Весь наш труд насмарку пошел. Только недавно мы посадили саженцы малины на 40 тысяч сомов. Затопило грязевыми массами. Цветы сажали, все красили. Сейчас пройти невозможно», — сообщили жители.

По их словам, такая ситуация повторяется ежегодно. Обращались во все госорганы. Однако результата нет.

«МЧС даже внимания не обращает, не отвечают. Восемь лет трудимся. Каждый год делаем все возможное за свои деньги. Я пенсионерка, сама болею, химию получала. Теперь не знаю что делать. Давление поднялось. Куда звонить, не знаем. Нам нужна помощь, обращаемся в СМИ», — сказала жительница села Тору-Айгыр.

Отмечается, что рядом с участком протекает река Тору-Айгыр.

«Пришли с айыл окмоту и сказали, что могут помочь с техникой, но надо ее обеспечить дизельным топливом», — отметил читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/294171/
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