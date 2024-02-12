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Агент 024

Не дождался властей. Житель Кара-Балты сам поменял лампочки на светофоре

Житель Кара-Балты решил сам поменять лампочки на светофоре на одной из улиц. Ролик распространяется в социальной сети TikTok.

Светофор на пересечении улиц Таисии Владимировой (Пограничной) и Жайыла Баатыра (Центральной). Выяснилось, что в светофоре установлены обычные лампы небольшой мощности. Мужчина сам поменял их, светофор заработал, как положено.

@karabalta_87

♬ оригинальный звук - karabalta_87

Отметим, что именно на этом участке светофор часто не работал.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/286487/
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