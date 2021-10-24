Чудаки парковки. В микрорайоне «Асанбай» машины оставляют на газоне

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На тротуар постоянно заезжают на перекрестке проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик.
Таксист (госномер B 9204 Z) регулярно паркуется в неположенных местах. Жители вынуждены обходить автомобиль на тротуаре на улице Огонбаева. «Охрана расположенного рядом гипермаркета бессильна против водителя, который продолжает игнорировать ПДД», — написал читатель.
Водитель этого авто также нарушил правила парковки. Фото сделано возле школы № 65 на улице Гоголя.
В микрорайоне «Асанбай» водители облюбовали газон.
Еще несколько фактов нарушения ПДД прислал читатель из Балыкчи.
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