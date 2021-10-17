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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители оставляют машины на тротуарах, остановках и газонах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Манасчи Сагынбая какой-то водитель оставил свою машину на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Как всегда на улице Байтика Баатыра водители заезжают на велодорожку. Много раз бишкекчане просили установить в этом месте бордюры, однако в мэрии не реагируют.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Любитель парковки на газоне», — прокомментировал фото автор.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На бульваре Эркиндик точки продажи еды мешают и пешеходам, и водителям.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Московской машину оставили мало того что на встречке, так еще и на остановке общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Несколько нарушителей правил парковки прислал житель Балыкчи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/210512/
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