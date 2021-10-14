Бишкекчане вновь поднимают вопрос отсутствующих на некоторых улицах тротуаров

Читатели вновь поднимают вопрос отсутствующих на некоторых улицах Бишкека тротуаров.

Так, в районе пересечения улиц Толстого и Панфилова из-за их отсутствия люди вынуждены выходить на проезжую часть, подвергая себя риску.

«На улице Абдумомунова, получается, все тротуары ведут в бизнес-центр Fort? Если я иду по направлению к улице Тоголока Молдо по тротуару, перепрыгиваю подземный паркинг бизнес-центра и дальше через забор АКБ «Кыргызстан» во двор банка и оттуда опять через забор попадаю на улицу? А с другой стороны дороги вообще нет тротуара», — написал читатель.

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