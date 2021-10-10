Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары, подвергая опасности пешеходов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На перекрестке улиц Ибраимова и Боконбаева водитель машины (0048 ВАК) остановился на пешеходном переходе.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре припарковали и эту малолитражку. Фото сделано в районе Орто-Сайского рынка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тротуары — любимое место чудаков парковки. Следующее видео сделано на перекрестке улиц Матросова и Джантошева.

Владелец «Мерседеса» заехал на аллею, где ходят люди.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Еще один любитель парковки на тротуаре стоял в районе пересечения улиц Боконбаева и Ибраимова.

Несколько фотографий нарушителей прислали из Балыкчи.