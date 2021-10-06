Мэрия Бишкека не планирует расширять мост в микрорайоне «Кок-Жар». Об этом сообщили в ее пресс-службе.

«По информации управления капитального строительства, строительство моста не предусмотрено», — отмечается в сообщении.

В акимиате Октябрьского района дополнили, что ширина моста 4 метра. «Движение реверсивное. Везде есть знаки. Расширение моста муниципальная администрация Октябрьского района рассмотрит комиссионно», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее читатель 24.kg обратился с просьбой расширить или закрыть для проезда мост, потому что из-за него в микрорайоне постоянно пробки.

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