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Агент 024

Угроза детям. На улицах столицы нет света, когда школьники возвращаются домой

В центре Бишкека не зажигают фонари. Жители Бишкека пожаловались на отсутствие уличного освещения на улицах Джунусалиева, Балтагулова, Бронированной, Юдахина и других.

«Фонари не включают совсем. На улице тьма. А дети учатся до половины восьмого и потом вынуждены с фонариками, буквально на ощупь добираться до дома. О какой экономии может идти речь, если вы рискуете здоровьем и жизнью наших детей?» — возмутилась читательница.

Напомним, заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение об отключении уличного и рекламного освещения. Однако несколькими днями позже энергетики передумали и пообещали, что наружное освещение в Бишкеке ночью отключать не будут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209371/
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