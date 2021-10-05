Угроза детям. На улицах столицы нет света, когда школьники возвращаются домой

В центре Бишкека не зажигают фонари. Жители Бишкека пожаловались на отсутствие уличного освещения на улицах Джунусалиева, Балтагулова, Бронированной, Юдахина и других.

«Фонари не включают совсем. На улице тьма. А дети учатся до половины восьмого и потом вынуждены с фонариками, буквально на ощупь добираться до дома. О какой экономии может идти речь, если вы рискуете здоровьем и жизнью наших детей?» — возмутилась читательница.

Напомним, заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение об отключении уличного и рекламного освещения. Однако несколькими днями позже энергетики передумали и пообещали, что наружное освещение в Бишкеке ночью отключать не будут.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.