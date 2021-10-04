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Агент 024

Прошло два года. Памятник Суйменкулу Чокморову в Бишкеке еще не установили

Памятник Суйменкулу Чокморову возле кинотеатра «Ала-Тоо» до сих пор не установили. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, осенью 2019 года монумент начали реконструировать, но прошло два года, а постамент все еще пустует.

Отметим, что в 2017-м у кинотеатра «Ала-Тоо» установили памятник Суйменкулу Чокморову, изготовленный Алмазом Кожегуловым. Горожане не нашли сходства скульптуры с актером, на которую потратили 3 миллиона сомов.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Новый памятник Суйменкулу Чокморову
Авторами нового памятника стали скульптор Азамат Абдрахманов и архитектор Нурсейит Мамбетказиев.

Руководитель общественного фонда имени Чокморова Сагынбек Абдрахманов сказал 24.kg, что в этом году памятник установят. Помимо этого, аналогичный появится и в городе Оше.

«Примерные сроки называть боюсь, потому что могут возникнуть разные причины и дата установки монументов сдвинется. Дай бог, ко дню рождения Суйменкула Чокморова памятники установим в Бишкеке и южной столице», — отметил он.

Народный артист СССР, актер кино Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/209194/
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