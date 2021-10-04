20:46
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Агент 024

Мэрия Бишкека сдержала обещание. Остановку на улице Интергельпо починили

Разбитый навес на остановке по улице Интергельпо в Бишкеке заменили на новый. Об этом в Facebook сообщил житель столицы Авланбек Джумабаев.

«Мэр отказался от дорогой машины. Остановку поменяли. Скромное спасибо», — подписал он снимки.

Напомним, фотографии аварийной остановки бишкекчанин опубликовал 22 сентября в знак протеста против инициативы мэрии получить служебную автомашину — внедорожник Toyota Prado. Мэра города — Айбека Джунушалиева он призвал пользоваться городским, а не служебным транспортом.

От проведения тендера в муниципалитете позже отказались. Остановку пообещали заменить в течение недели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/209184/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за забора городской прокуратуры бишкекчане лишились тротуара
Месяц нет питьевой воды в селе Мыкан Чуйской области из-за халатности чиновников
В Бишкеке выехавшего на встречную полосу водителя автобуса отстранили от работы
По Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за нарушения ПДД
В Бишкеке водитель автобуса накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД
В Бишкеке на четырех улицах украли и разбили 25 ливневых решеток
Дисциплинарная комиссия наказала водителя троллейбуса, устроившего потасовку
В мэрии Бишкека объяснили причины нескончаемых очередей в детские сады
В Бишкеке на одном из перекрестков дорог открытые люки создают угрозу аварии
В Бишкеке водитель троллейбуса подрезал велосипедиста и устроил разборки
Популярные новости
По&nbsp;Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за&nbsp;нарушения ПДД По Бишкеку ездит машина, накопившая 175 тысяч сомов штрафа за нарушения ПДД
В&nbsp;Бишкеке выехавшего на&nbsp;встречную полосу водителя автобуса отстранили от&nbsp;работы В Бишкеке выехавшего на встречную полосу водителя автобуса отстранили от работы
Расширить или закрыть для проезда мост в&nbsp;микрорайоне &laquo;Кок-Жар&raquo; просит горожанин Расширить или закрыть для проезда мост в микрорайоне «Кок-Жар» просит горожанин
Бишкекчане интересуются, по&nbsp;каким маршрутам ездят новые автобусы Бишкекчане интересуются, по каким маршрутам ездят новые автобусы
Бизнес
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
Официальное заявление Somo.kg в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг компании Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
4 октября, понедельник
20:42
Выставка стендовых моделей откроется в День гражданской авиации Кыргызстана Выставка стендовых моделей откроется в День гражданской...
20:28
Блогер сжег машину и оставил ее догорать на Ала-Арчинском водохранилище
20:24
Мэрия Бишкека сдержала обещание. Остановку на улице Интергельпо починили
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:43
На кыргызском языке издан сборник классика азербайджанской литературы