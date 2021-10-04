Мэрия Бишкека сдержала обещание. Остановку на улице Интергельпо починили

Разбитый навес на остановке по улице Интергельпо в Бишкеке заменили на новый. Об этом в Facebook сообщил житель столицы Авланбек Джумабаев.

«Мэр отказался от дорогой машины. Остановку поменяли. Скромное спасибо», — подписал он снимки.

Напомним, фотографии аварийной остановки бишкекчанин опубликовал 22 сентября в знак протеста против инициативы мэрии получить служебную автомашину — внедорожник Toyota Prado. Мэра города — Айбека Джунушалиева он призвал пользоваться городским, а не служебным транспортом.

От проведения тендера в муниципалитете позже отказались. Остановку пообещали заменить в течение недели.

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