Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполонили уродливые комки

Сразу несколько читателей прислали в редакцию 24.kg фото, свидетельствующие о том, что на бульваре Эркиндик в Бишкеке снова активизировалась несанкционированная торговля.

«Это так начали реконструкцию парка что ли? Везде понаставили уродливые комки, к вечеру тут скапливается мусор, неприятный запах. Один вообще установил свою будку прямо на траву. Потом удивляемся, что все меньше зелени в городе», — написал один из них.

Ранее вице-мэр Рамиз Алиев, выступая в Жогорку Кенеше, заявлял, что муниципалитет намерен в 2026 году провести реконструкцию двух парковых зон — бульвара Молодой Гвардии и бульвара Эркиндик.

