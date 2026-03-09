В Бишкеке за памятником Курманджан датке исчезли все клены: что ответила мэрия

В пресс-службе мэрии прокомментировали информацию жителя города о том, что за памятником Курманджан датке исчезли все клены.

В муниципалитете со ссылкой на МП «Бишкекзеленстрой» сообщили, что в этом году на территории Дубового парка планируются работы по реконструкции и благоустройству.

«В связи с этим ранее высаженные на данном участке штамбовые клены аккуратно пересажены в другие места города, где они продолжат расти и выполнять свою озеленительную функцию. Данная мера является частью подготовительных работ в рамках предстоящей реконструкции. Согласно проекту обновления парковой зоны, на месте прежней посадки деревьев планируется высадка декоративных кустарников, что позволит разнообразить ландшафтное оформление и улучшить эстетический вид территории. Все решения принимаются с учетом агротехнических требований и действующих норм по содержанию зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

При этом не указали, куда пересадили клены, и не предоставили фото.

