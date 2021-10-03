Чиновников Минздрава просят наказать: прививочный пункт закрыли, мусор оставили

Больше двух месяцев у памятника Курманджан датке в Бишкеке работал прививочный пункт. Теперь его убрали, а растяжки и баннеры медики разбросали, сообщил читатель 24.kg.

«Какой пример подают наши медики? Разве так можно относиться к городу и рабочим «Тазалыка», которые тут с утра до ночи метут и собирают брошенное людьми? Пункт, где прививали от коронавируса, закрыт, а мусор оставили. Потом удивляемся, почему у нас дети и молодежь не знают азов поведения. Сами такой пример им подаем», — написал он.

По словам читателя, старые, уже ненужные указатели выбросили прямо в фонтан, поленившись донести до ближайшего мусорного бака. Он считает, что глава ведомства должен наказать тех, кто так некрасиво поступил.