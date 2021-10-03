Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов, переходящих дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Айтиева оставили машину на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке, перекрыв обзор, припарковались владельцы этих транспортных средств.

На пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек Жолу машиной перегородили путь пешеходам.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители дома ТСЖ «Ынтымак» в «Джале» неоднократно жаловались на машины возле ресторана «Батуми».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На парковку на тротуаре жалуются и жители южной столицы.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Бишкеке (перекресток улиц Керимбекова и Линейной) несколько дней, по словам читателя, бесхозный автомобиль загораживает проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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