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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов, переходящих дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Айтиева оставили машину на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке, перекрыв обзор, припарковались владельцы этих транспортных средств.

На пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Жибек Жолу машиной перегородили путь пешеходам.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Жители дома ТСЖ «Ынтымак» в «Джале» неоднократно жаловались на машины возле ресторана «Батуми».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На парковку на тротуаре жалуются и жители южной столицы.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Бишкеке (перекресток улиц Керимбекова и Линейной) несколько дней, по словам читателя, бесхозный автомобиль загораживает проход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208910/
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