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Агент 024

Странная экономия. В Бишкеке фонари горят днем

Жители Бишкека сообщают 24.kg, что в городе днем горят фонари.

«Контролер приходил и просил нас экономить электричество. Почему тогда свет горит днем в городе на улице Чолпон-Атинской?» — спрашивает читатель.

На улице 7 Апреля также уличное освещение включено днем. «Вот так мы экономим?» — отметил читатель.

Напомним, со вчерашнего дня в столице Кыргызстана начали отключать уличное освещение и рекламные баннеры. Такое распоряжение дал заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/208868/
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