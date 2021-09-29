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Агент 024

Горожанин жалуется на состояние экзаменационной площадки для курсантов

Житель Бишкека пожаловался на состояние площадки, где курсанты сдают экзамены по практическому вождению. Видео 24.kg прислал читатель.

По его словам, по периметру нет никаких знаков и специальной разметки, а дорожная полоса разбита.

«Ученикам автошкол приходится сдавать экзамены в таких условиях. Обращаюсь к кабмину страны, чтобы обратили внимание на это. Потом говорят, что курсанты плохо ездят по дорогам. Конечно, если экзамен сдается на такой площадке, о каком качестве вождения может идти речь?» — задается вопросом горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/208638/
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