16:52
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители своими авто перекрывают проезд и заставляют их ждать

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Таким образом организовали парковку на тротуаре на улице Лермонтова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Перед рестораном «Улуу-Тоо» на проспекте Жибек Жолу машины паркуются прямо на тротуаре. Невозможно пройти», — написал автор видео.

На улице Ибраимова, 63 автомашиной загородили проезд.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Тыныстанова и Манасчи Сагынбая автолюбитель перегородил проход. По словам очевидца, на сделанное замечание ответил нецензурно.

На улице Шопокова в часы пик машины оставляют вторым рядом, блокируя другие авто. Сотрудники парковки не успевают следить за водителями, которые оставляют транспорт прямо на дороге. «Ни водителя, ни его номера телефона. Пришлось ждать, пока он переделает свои дела и освободит выезд», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/207874/
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу
Чудаки парковки. Некоторые водители думают, что газон — хорошее место для машины
Из-за припаркованных машин в микрорайоне «Тунгуч» остановилось движение
Чудаки парковки. Нарушители машинами закрывают путь и пешеходам, и водителям
Борьба с лжепарковщиками 2.0. Рейды проводят, но никого не наказывают
Парковку, устроенную на тротуаре стройкомпанией, демонтируют
Чудаки парковки. Из-за стоящих в неположенном месте авто приходится нарушать ПДД
Стройкомпания превратила тротуар в столичном «Городке строителей» в парковку
В Бишкеке около рынка «Мадина» вновь задержали незаконных парковщиков
Чудаки парковки. Возле ресторана в Бишкеке стоянку устроили на тротуаре
Популярные новости
Бишкекчанин&nbsp;&mdash; мэру. Займитесь безопасностью остановок, а&nbsp;не&nbsp;покупкой джипов Бишкекчанин — мэру. Займитесь безопасностью остановок, а не покупкой джипов
В&nbsp;Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор В Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор
В&nbsp;городе&nbsp;Ош продают дневники с&nbsp;ошибками В городе Ош продают дневники с ошибками
В&nbsp;Бишкеке жители улицы Линейной вновь жалуются и&nbsp;требуют наказания чиновников В Бишкеке жители улицы Линейной вновь жалуются и требуют наказания чиновников
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
26 сентября, воскресенье
16:22
Садыр Жапаров обещает наказать чиновников, которые будут вмешиваться в выборы Садыр Жапаров обещает наказать чиновников, которые буду...
16:01
В Чон-Алайском районе строят городок для этнических кыргызов из Памира
16:00
Чудаки парковки. Нарушители своими авто перекрывают проезд и заставляют их ждать
15:00
Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо
14:01
Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека