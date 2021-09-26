Чудаки парковки. Нарушители своими авто перекрывают проезд и заставляют их ждать

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Таким образом организовали парковку на тротуаре на улице Лермонтова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Перед рестораном «Улуу-Тоо» на проспекте Жибек Жолу машины паркуются прямо на тротуаре. Невозможно пройти», — написал автор видео.

На улице Ибраимова, 63 автомашиной загородили проезд.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В районе перекрестка улиц Тыныстанова и Манасчи Сагынбая автолюбитель перегородил проход. По словам очевидца, на сделанное замечание ответил нецензурно.

На улице Шопокова в часы пик машины оставляют вторым рядом, блокируя другие авто. Сотрудники парковки не успевают следить за водителями, которые оставляют транспорт прямо на дороге. «Ни водителя, ни его номера телефона. Пришлось ждать, пока он переделает свои дела и освободит выезд», — написал читатель.

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