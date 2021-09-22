Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Установленные на проезжей части бульвара Эркиндик машины с мороженым и кофе мешают школьникам переходить дорогу, так как отсутствует обзор», — написал автор фото.

Он напомнил, что рядом находится школа.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители общественного транспорта жалуются на машины, припаркованные на остановках.

Пешеходы жалуются на автомобили на тротуарах.

С этой же проблемой столкнулся читатель в районе Ошского рынка.

На улице Абдумомунова (район пересечения с улицей Тыныстанова) машины часто ставят на тротуаре, хотя через 10 метров есть стоянка.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так паркуются на тротуаре в Оше.

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