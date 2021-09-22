Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Установленные на проезжей части бульвара Эркиндик машины с мороженым и кофе мешают школьникам переходить дорогу, так как отсутствует обзор», — написал автор фото.
Он напомнил, что рядом находится школа.
Водители общественного транспорта жалуются на машины, припаркованные на остановках.
Пешеходы жалуются на автомобили на тротуарах.
С этой же проблемой столкнулся читатель в районе Ошского рынка.
На улице Абдумомунова (район пересечения с улицей Тыныстанова) машины часто ставят на тротуаре, хотя через
Вот так паркуются на тротуаре в Оше.
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