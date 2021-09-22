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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Фургоны с едой на бульваре Эркиндик мешают переходить дорогу

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Установленные на проезжей части бульвара Эркиндик машины с мороженым и кофе мешают школьникам переходить дорогу, так как отсутствует обзор», — написал автор фото.

Он напомнил, что рядом находится школа.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители общественного транспорта жалуются на машины, припаркованные на остановках.


Пешеходы жалуются на автомобили на тротуарах.

С этой же проблемой столкнулся читатель в районе Ошского рынка.

На улице Абдумомунова (район пересечения с улицей Тыныстанова) машины часто ставят на тротуаре, хотя через 10 метров есть стоянка.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так паркуются на тротуаре в Оше.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207870/
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