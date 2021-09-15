Виноваты ларьки. Жители 6-го микрорайона Бишкека жалуются на шум и драки

Жители 6-го микрорайона жалуются на постоянный шум и драки возле подъездов домов и в Ореховой роще. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, рядом с парком находятся школа и детсад, а возле них расположены десятки ларьков (павильонов), в которых продают спиртное, сигареты и другие товары.

«Неоднократно обращались в компетентные органы с просьбой демонтировать павильоны, но толка нет. Кому не лень покупают здесь алкоголь, распивают в парке и на скамейках рядом с жилыми домами, а по ночам кричат, не дают спать жителям. Пора навести порядок в этом районе. Нужно демонтировать ларьки, восстановить уничтоженные газоны, произвести озеленение и благоустройство», — пишет горожанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.