Жители 9-го микрорайона Бишкека жалуются на грязь у площадки с мусорными баками

Жители 9-го микрорайона Бишкека обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние территории возле мусорных баков во дворе дома № 2 по улице Суеркулова. По их словам, подойти к контейнерам практически невозможно из-за грязи и луж.

Как отмечают местные жители, к бакам не оборудован тротуар, а после дождя территория превращается в сплошную грязь. В результате людям приходится обходить лужи и вязнуть в грязи, чтобы выбросить мусор.

Горожане просят мэрию обратить внимание на проблему и привести территорию в порядок — обустроить подход к мусорным бакам и сделать тротуар, чтобы жители могли без проблем выбрасывать мусор.

