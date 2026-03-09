20:28
Агент 024

Жители 9-го микрорайона Бишкека жалуются на грязь у площадки с мусорными баками

Фото читателей

Жители 9-го микрорайона Бишкека обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние территории возле мусорных баков во дворе дома № 2 по улице Суеркулова. По их словам, подойти к контейнерам практически невозможно из-за грязи и луж.

Как отмечают местные жители, к бакам не оборудован тротуар, а после дождя территория превращается в сплошную грязь. В результате людям приходится обходить лужи и вязнуть в грязи, чтобы выбросить мусор.

«Будто фронтовая дорога — грязь и лужи. Никто не пойдет туда выбрасывать мусор. Многие бросают пакеты, не доходя до контейнеров, из-за чего образуется стихийная свалка», — рассказывают жители.

Горожане просят мэрию обратить внимание на проблему и привести территорию в порядок — обустроить подход к мусорным бакам и сделать тротуар, чтобы жители могли без проблем выбрасывать мусор.

