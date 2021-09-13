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Агент 024

Парковку, устроенную на тротуаре стройкомпанией, демонтируют

Парковку, устроенную стройкомпанией на тротуаре в «Городке строителей», демонтируют. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, после сообщения читателя на место выехала комиссия. «Санитарно-экологическая инспекция составила протокол за самовольное строительство подъездных путей в отношении компании «Олимп Кейджи». Кроме того, материалы переданы в УЗС для принятия соответствующих мер (демонтажа), — сообщили в мэрии.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206850/
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