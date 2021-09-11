Аламединское ущелье завалено мусором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бишкекчанин Антон Середа.

По его словам, недавно он привез иностранных туристов на экскурсию в горы и был вынужден испытать чувство стыда за соотечественников.

«Привез туристов, чтобы показать им наши красоты. И что вы думаете? Они просто в шоке! Я сам был в шоке от увиденного. Горы мусора. У нас тут экологическое бедствие. Ощущение какого-то варварского нашествия. Аламединское ущелье превратили в гигантскую мусорную свалку. А если задуматься, то это же популярная зона дикого отдыха как для местных жителей, так и для туристов.

Разве сложно забрать за собой пакетик с мусором? Как можно просто бросить использованные памперсы?

Это что за мамаши такие? Вы дома так же себя ведете? Вы что творите? Кто захочет ехать к нам? И вы знаете, туристы молча достали пакеты и начали собирать по дороге мусор. Туристы собирают за вас мусор. Это стыд!» — написал Антон Середа.

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