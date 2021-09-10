С бишкекчан собирают подписи в поддержку решения суда по «Кумтору»

В Бишкеке в некоторых районах с жителей собирают подписи в поддержку решения Октябрьского райсуда столицы в отношении ЗАО «Кумтор Голд Компани». Об этом сообщают горожане.
Подписной лист опубликовали в соцсетях.
Ранее читатель 24.kg также сообщал, что домкомы в WhatsApp просят оказать содействие в сборе подписей в поддержку решения суда.
«Бланки нам раздали в акимиате. Нужно собрать миллион подписей от кыргызстанцев. Нужны паспортные данные и подпись. Помогите нам, пожалуйста», — говорится в аудиосообщении.
Ранее компания «Кумтор» решением суда оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках. Беспрецедентное решение вынесла судья Октябрьского районного суда Бишкека Альбина Джээнбекова. Суд также постановил взыскать пошлину в размере 1 миллиарда 308 миллионов 653 тысяч сомов.
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