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Агент 024
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

С бишкекчан собирают подписи в поддержку решения суда по «Кумтору»

В Бишкеке в некоторых районах с жителей собирают подписи в поддержку решения Октябрьского райсуда столицы в отношении ЗАО «Кумтор Голд Компани». Об этом сообщают горожане.

Подписной лист опубликовали в соцсетях.

telegram/seychas_kg
Фото telegram/seychas_kg. Лист в поддержку решения Октябрьского райсуда Бишкека
По их словам, домкомам и квартальным приносят листовки и требуют собрать подписи с жителей домов.

Ранее читатель 24.kg также сообщал, что домкомы в WhatsApp просят оказать содействие в сборе подписей в поддержку решения суда.

«Бланки нам раздали в акимиате. Нужно собрать миллион подписей от кыргызстанцев. Нужны паспортные данные и подпись. Помогите нам, пожалуйста», — говорится в аудиосообщении.

24.kg еще в начале недели обратилось в пресс-службы компании «Кумтор Голд Компани» и кабинета министров. Но ответа пока не получило.

Ранее компания «Кумтор» решением суда оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках. Беспрецедентное решение вынесла судья Октябрьского районного суда Бишкека Альбина Джээнбекова. Суд также постановил взыскать пошлину в размере 1 миллиарда 308 миллионов 653 тысяч сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206699/
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