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Агент 024

Канализация может прорваться в реку Аламедин. Предприниматели обеспокоены

Предприниматели заявили об угрозе экологической катастрофы в Бишкеке из-за возможного прорыва аварийной канализации в реку Аламедин. Об этом 24.kg сообщил один из них.

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Отмечается, что критическая ситуация возникла из-за бытовых сточных вод, которые на протяжении многих лет сливались в единую недействующую канализационную сеть на бывшей территории предприятия «Кыргызавтомаш», не имеющей выхода в общие городские сети.

«Канализация забилась песком и грязью, никто на протяжении десяти лет ее не чистил и не поддерживал работоспособность. Городские власти в свою очередь отстранились от решения проблемы и рекомендовали собственникам бизнеса решать проблему самостоятельно. В результате чего все ливневые и бытовые отходы собираются на моей территории в устье реки Аламедин и могут вылиться в реку, нанеся огромный экологический ущерб столице», — подчеркивает мужчина.

Некоторые предприниматели поддержали его, перекрыв на своей территории сброс отходов в общую недействующую сеть.

«Но еще есть группа безответственных бизнесменов, которые активно противодействуют и требуют продолжить сброс отходов. Я обращался в госорганы, пытался договориться с владельцами территорий и прекращал транзит канализации, но жалобы соседей во все инстанции заставляют меня принимать все эти стоки и отвечать за надвигающуюся опасность прорыва канализации», — говорится в сообщении.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202679/
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