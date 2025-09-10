20:15
Мэрия очистила канализацию у рынка «Кудайберген» после жалоб от местных жителей

Мэрия Бишкека направила бригаду специалистов на очистку канализации у рынка «Кудайберген» после жалоб жителей близлежащих домов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ходе обследования сотрудники мэрии установили, что канализационные колодцы оказались засорены строительными отходами. Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» и МТУ № 15 дали предписания на их очистку. На сегодня работы завершили — колодцы очищены и функционируют в штатном режиме.

Кроме того, МТУ № 15 установит постоянный контроль за состоянием канализационной системы в указанном районе.

