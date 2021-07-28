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Агент 024

В селе Чон-Сары-Ой в Иссык-Кульской области утонула беременная женщина

В селе Чон-Сары-Ой в Иссык-Кульской области утонула беременная женщина. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, это случилось сегодня на территории пансионата Good Lake примерно в 14.30.

«Когда мы шли на пляж, женщину уносили на носилках. Говорят, ее нашли в неглубоком месте и не знают, сколько ее тело там плавало. На берегу не было спасателя. Пожилой матери погибшей стало плохо», — рассказали отдыхающие.

В пресс-службе МЧС выясняют подробности происшествия.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202465/
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