Спасение от жары. В Бишкеке создадут еще одно искусственное озеро

В Бишкеке создадут еще одно искусственное озеро. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, продолжается реализация проекта Royal Central Park . Он станет одним из крупнейших благоустроенных центров отдыха.

Отмечается, что завершены основные работы по укладке бордюров и тротуарной плитки вдоль пешеходных аллей и проездов. Началась высадка деревьев, кустарников и цветочных композиций, подобранных с учетом климата и экосистемы города.

В парке предусмотрено искусственное озеро. Вокруг водоема будет организована зона отдыха.

В муниципалитете дополнили, что новый центр создается как инклюзивное общественное пространство, сочетающее экологичный подход, инфраструктуру для активного отдыха и площадки для культурных мероприятий.