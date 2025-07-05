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Общество

Спасение от жары. В Бишкеке создадут еще одно искусственное озеро

В Бишкеке создадут еще одно искусственное озеро. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, продолжается реализация проекта Royal Central Park . Он станет одним из крупнейших благоустроенных центров отдыха.

Отмечается, что завершены основные работы по укладке бордюров и тротуарной плитки вдоль пешеходных аллей и проездов. Началась высадка деревьев, кустарников и цветочных композиций, подобранных с учетом климата и экосистемы города.

В парке предусмотрено искусственное озеро. Вокруг водоема будет организована зона отдыха.

В муниципалитете дополнили, что новый центр создается как инклюзивное общественное пространство, сочетающее экологичный подход, инфраструктуру для активного отдыха и площадки для культурных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335268/
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