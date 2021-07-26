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Агент 024
Сюжет: COVID-19

Жара. В столичной больнице № 1 не хватает кондиционеров, врачам тяжело

В Городской клинической больнице (ГКБ) № 1 в реанимации, где лежат коронавирусные больные, не хватает кондиционеров. Врачам работать в СИЗ очень тяжело. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, днем температура доходит до 38 градусов, ночью — 30.

«Пациентам в таких условиях тоже нелегко», — заметил читатель.

Главврач ГКБ № 1 Акылбек Мусаев проблему признал, но решить ее сейчас нет возможности. «Обеспечить кондиционерами все три этажа плюс реанимацию и все палаты — это просто нереально. Они такое количество электроэнергии потребляют, что ни один больничный бюджет не выдержит. Приобрести сейчас такое оборудование проблематично», — добавил он, заметив, что в красной зоне кондиционеры вообще быть не должны, поскольку они способствуют распространению инфекции.

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Акылбек Мусаев посетовал, что для медработников все условия создают, но все равно есть недовольные. «Трехразовое разнообразное питание выбили, обсервацию организовали (от гостиницы врачи сами отказались), качественными СИЗ обеспечили (комбинезон или одноразовый халат — по желанию на выбор), личные вещи и белье стираем. Все, что могли, сделали. С кондиционерами да, немного проблема. На улице слишком жарко», — добавил он.

В ГКБ № 1, по словам главврача, 224 места для ковидных больных, в том числе 34 реанимационных. Практически все койки всегда заняты. «Люди просто подустали в постоянном напряжении работать, полтора года в условиях красной зоны. Люди морально истощились. Контингент больных очень тяжелый. Снижения заболеваемости пока особо не видно. Стараюсь поддерживать медработников морально, говорю, что все скоро закончится, прошу немного еще потерпеть», — резюмировал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/202147/
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