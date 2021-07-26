Аномальная жара. Как перенести ее с меньшим риском для здоровья

25 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. И в ближайшие дни температура воздуха в столице не опустится ниже 35 градусов.

В Министерстве здравоохранения и социального развития напомнили, что аномальная жара является фактором риска для здоровья населения.

«Особенно это касается людей пожилого возраста, беременных женщин, детей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, легочные нарушения, сахарный диабет и другие) и коронавирусной инфекцией. Это связано с чрезмерными потерями организмом жидкости и минеральных солей — калия, магния и другими. Кровь сгущается, возникает дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возможен риск образования тромбов», — отметили ведомстве.

В Минздраве рассказали, как можно защититься от жары и перенести ее с меньшим риском для здоровья.

1 Избегать прямых солнечных лучей Лучше находиться в тени или ограничить пребывание на улице. Особенно жарко бывает с 12.00 до 17.00 — в это время и солнечные лучи припекают сильнее обычного. Поэтому нужно взять для себя за правило — с 12.00 до 17.00 находится где-нибудь в прохладном помещении.

2 Больше пить Важным является соблюдение водного режима. Пейте больше жидкости (кипяченую охлажденную воду, разбавленные водой соки, морсы, лимонады, квас, негазированные минеральные воды, национальные и другие прохладительные напитки). При этом необходимо учесть, что напитки не должны быть холодными, чтобы снизить риск заболеть простудными заболеваниями. Пить жидкости нужно регулярно, каждые полчаса, из расчета 30-45 миллилитров на каждый килограмм веса взрослого человека (примерно 2-2,5 литра). Детям эта норма может быть уменьшена до 20-30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Необходимо рассказать ребенку об опасности использования для питья воды с арыков, каналов, фонтанов и других случайных источников. Родители обязаны обеспечить детей запасом питьевой воды, особенно если он находится днем на улице. Но лучше планировать отдых, игры на воздухе до 11.00 или после 18.00. Если есть возможность желательно принимать душ или обтираться полотенцем, смоченным в прохладной воде.

3 Лен и хлопок светлых тонов Немаловажно, какую одежду использовать в жаркий период. Нужно отдавать предпочтение хлопковым и льняным тканям, не обтягивающей одежде. Одевайте одежду, которая пропускает воздух, и лучше, чтобы она была светлых тонов, темный цвет обычно впитывает в себя тепло, а светлый отражает. Необходимо носить головные уборы или зонтики для защиты от солнечных лучей. По возможности в этот период времени сократите физическую и умственную нагрузки.

4 Больше фруктов и овощей Увеличьте количество употребляемых фруктов и овощей, особенно огурцов, свежих томатов, апельсинов, абрикосов, яблок, арбузов и дынь. Чем сочнее плод, тем больше он способен восполнить в организме необходимое количество жидкости.

5 Вентилятор и кондиционер Нужно помнить, что поток воздуха от вентилятора нельзя направлять на себя, лучше, чтобы он вращался в разные стороны. Также опасно выходить на улицу на раскаленный от аномальной жары воздух из слишком охлажденного кондиционером помещения. Это может привести к простуде.