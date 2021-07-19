Торговцев на рынке в Александровке принуждают к вакцинации от COVID-19

Торговцев на рынке в Александровке заставляют вакцинироваться от COVID-19. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Если с завтрашнего дня у продавцов не будет сертификата о вакцинации, то рынок закроют. «Не хотите получить прививку, сидите дома, закройте ваши места, не торгуйте. Кто привьется, может продолжить работать. Он уже не будет социально опасен. Замглавы сказал, можете жаловаться куда хотите. Нужно эту болезнь победить», — говорят мужчины на видео.

Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало, что вакцину рекомендуется получить лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам сферы обслуживания населения в целях обеспечения безопасности как своего здоровья, так и здоровья контактирующих с ними лиц.

Руководителям госорганов, полномочным представителям кабинета министров в областях, мэрам городов Бишкека и Оша поручено в кратчайшие сроки организовать работу по обязательной вакцинации государственных и муниципальных служащих.

При этом омбудсмен призывает чиновников не принуждать людей к вакцинации от коронавируса.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.