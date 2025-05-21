Минприроды оштрафовало ответственных за возгорание на полигоне в Александровке

Инспекторы Чуйского регионального управления службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов оштрафовали МП «Таза-Булак» за поджог полигона в селе Александровка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Муниципальное предприятие «Таза-Булак», ответственное за эксплуатацию полигона, оштрафовано на 23 тысячи сомов.

Инспекторы продолжают проводить разъяснительную работу с ответственными лицами и местным населением о недопущении возгораний на полигонах для складирования твердых бытовых отходов.

В 24.kg неоднократно обращались жители села Александровка. Они сообщали, что полигон возле населенного пункта горит уже полмесяца, жителям приходится дышать дымом и гарью. Сельчане обращались в местные органы власти, но все было безрезультатно.