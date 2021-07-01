В Кыргызстане наркотики открыто рекламируют в интернете

Читатель 24.kg возмущен открытой рекламой наркотиков в интернете. Бишкекчанин прислал скриншоты, сделанные им в Facebook и Telegram.

«Я в шоке от того, что наткнулся на эту рекламу прямо на странице в Facebook. Никто никого не стесняется. Нахваливают себя, что работают 24/7. Если бы у нас СБНОН так работала, как эти наркоторговцы, то, возможно, такой рекламы явной и наглой, не было», — сказал он.

Отметим, что это не первый случай. Схожую рекламу в феврале 2020 года в интернете обнаружил корреспондент 24.kg. Редакция решила провести эксперимент, по результатам которого СБНОН в отношении торговцев возбудила уголовное дело.

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