Местные выборы. На сайте «Талапкер» есть не все списки партий

На сайте «Талапкер» есть не все списки кандидатов партий, участвующих в выборах в городские кенеши. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, отсутствует список партии «Нур», которая зарегистрирована Ошской ТИК.

«В нем всего одна фамилия. А в списках партий, идущих в Токмакский горкенеш, не указано, кому было отказано в регистрации. Всего в списках 354 фамилии, хотя на сайте ЦИК указано, что зарегистрированы 348 кандидатов. Кстати, в списках партий, идущих в Ошский горкенеш, тоже не везде указано, кого не зарегистрировали. Наверное, избиратель должен гадать, за кого он голосует», — сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Скриншот с сайта «Талапкер»

Отметим, что сайт «Талапкер» является единственным ресурсом, где кыргызстанцы могут онлайн ознакомиться со всей информацией о кандидатах и партиях.

21 июня стартовала агитация в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, где 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. Агитация завершится 10 июля в 8.00.

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