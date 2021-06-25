Мужчина преследует предпринимательницу от имени президента. Ждем реакции милиции

Неизвестный мужчина третий день преследует директора ортопедического салона Medi в Бишкеке Татьяну Дементьеву. Об этом 24.kg сообщила она сама.
Собеседница редакции рассказала, что визитер представился руководителем народного движения «Апрель», которое, по его словам, принадлежит президенту Садыру Жапарову.
«Он требует встретиться с директором салона, якобы хочет передать какое-то письмо, но просто так его оставлять не хочет. Ему обязательно нужно увидеть меня. Я позвонила в администрацию президента. Там возмущены фактом спекуляции именем главы государства. Движение «Апрель» не связано с Садыром Жапаровым», — сказала владелица Medi.
Татьяна Дементьева также намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
Журналист 24.kg связался с лидером народного движения «Апрель» Бакытом Бакетаевым, который рассказал, что мужчину зовут Кайрат Медетбаев, однако он давно не появлялся на собраниях движения.
«7 апреля 2010 года он получил ранение в голову. На него мне довольно часто жаловались. Кайрат думает и мыслит по-другому, своеобразно. С ним давно не общаемся. Срок выданного ему удостоверения вроде истек», — пояснил он.
В пресс-службе администрации президента напомнили, в случаях обращения или оказания давления для решения личных вопросов с использованием имени президента просят обращаться в соответствующие правоохранительные органы.
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