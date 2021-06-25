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Агент 024

Мужчина преследует предпринимательницу от имени президента. Ждем реакции милиции

Неизвестный мужчина третий день преследует директора ортопедического салона Medi в Бишкеке Татьяну Дементьеву. Об этом 24.kg сообщила она сама.

Татьяны Дементьевой
Фото Татьяны Дементьевой. Неизвестный мужчина третий день преследует директора ортопедического салона Medi

Собеседница редакции рассказала, что визитер представился руководителем народного движения «Апрель», которое, по его словам, принадлежит президенту Садыру Жапарову.

«Он требует встретиться с директором салона, якобы хочет передать какое-то письмо, но просто так его оставлять не хочет. Ему обязательно нужно увидеть меня. Я позвонила в администрацию президента. Там возмущены фактом спекуляции именем главы государства. Движение «Апрель» не связано с Садыром Жапаровым», — сказала владелица Medi.

Татьяна Дементьева также намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Журналист 24.kg связался с лидером народного движения «Апрель» Бакытом Бакетаевым, который рассказал, что мужчину зовут Кайрат Медетбаев, однако он давно не появлялся на собраниях движения.

«7 апреля 2010 года он получил ранение в голову. На него мне довольно часто жаловались. Кайрат думает и мыслит по-другому, своеобразно. С ним давно не общаемся. Срок выданного ему удостоверения вроде истек», — пояснил он.

В пресс-службе администрации президента напомнили, в случаях обращения или оказания давления для решения личных вопросов с использованием имени президента просят обращаться в соответствующие правоохранительные органы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/198913/
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