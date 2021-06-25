Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118

Женщине с подозрением на COVID-19 в службе 118 посоветовали «лечиться дома». Об этом бишкекчанка рассказала 24.kg.

По ее словам, самочувствие резко ухудшилось во вторник — слабость, кашель, температура и головные боли. «Я позвонила в 118, вызвала медиков. Но ко мне никто не приехал. А сегодня и вовсе заявили — лечитесь дома. Как дома? А если у меня коронавирус, или пневмония, чем я должна лечиться — аскорбинкой или чаем с малиной? Я же не врач, откуда знаю, какие нужны лекарства. Я живу с пожилой мамой. Она в группе риска. Что за безобразие?» — возмущается бишкекчанка.

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что наплыв больных в эти дни резко возрос, чуть ли не в 50 раз. «Но места в больницах есть. Медики выезжают на все вызовы. Что касается службы 118, то у них большая загруженность, видимо», — отметил Искендер Шаяхметов.

Он подчеркнул, что много больных пневмонией. Если сатурация 91 и ниже — врачи рекомендуют госпитализировать.

В Кыргызстане началась третья волна COVID-19. В сутки фиксируют сотни заразившихся коронавирусом.