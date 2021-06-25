16:31
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Агент 024
Сюжет: COVID-19

Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118

Женщине с подозрением на COVID-19 в службе 118 посоветовали «лечиться дома». Об этом бишкекчанка рассказала 24.kg.

По ее словам, самочувствие резко ухудшилось во вторник — слабость, кашель, температура и головные боли. «Я позвонила в 118, вызвала медиков. Но ко мне никто не приехал. А сегодня и вовсе заявили — лечитесь дома. Как дома? А если у меня коронавирус, или пневмония, чем я должна лечиться — аскорбинкой или чаем с малиной? Я же не врач, откуда знаю, какие нужны лекарства. Я живу с пожилой мамой. Она в группе риска. Что за безобразие?» — возмущается бишкекчанка.

Глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов рассказал 24.kg, что наплыв больных в эти дни резко возрос, чуть ли не в 50 раз. «Но места в больницах есть. Медики выезжают на все вызовы. Что касается службы 118, то у них большая загруженность, видимо», — отметил Искендер Шаяхметов.

Он подчеркнул, что много больных пневмонией. Если сатурация 91 и ниже — врачи рекомендуют госпитализировать.

В Кыргызстане началась третья волна COVID-19. В сутки фиксируют сотни заразившихся коронавирусом.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/198848/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦР-анализ
COVID. Глава Минздрава изолировался в рабочем кабинете вместе с шофером
ООН в сжатые сроки поможет Кыргызстану с проектами по борьбе с коронавирусом
В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
COVID-19 в мире. Заразились более 179,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 8 тысяч 564 человека, 990 — в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Бишкеке появились места для зараженных COVID-19
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 23 медработника
В КР выявили 875 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 118 981
Популярные новости
Альплагерь природного парка &laquo;Ала-Арча&raquo; начали застраивать Альплагерь природного парка «Ала-Арча» начали застраивать
Водный вопрос. В&nbsp;одном селе Чуйской области засуха, в&nbsp;другом&nbsp;&mdash; потоп Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп
В&nbsp;Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и&nbsp;водителем В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем
Электронная очередь в&nbsp;больницы. Система предлагает записаться к&nbsp;умершему врачу Электронная очередь в больницы. Система предлагает записаться к умершему врачу
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
16:27
СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦР-анализ СOVID-19. В Кыргызстане в два раза снижены тарифы на ПЦ...
16:24
В реке Чу нашли труп пожилого мужчины
16:11
Через кыргызско-казахскую границу неизвестные пытались перебросить наркотики
16:06
Лечитесь дома. Женщине с подозрением на COVID-19 так ответили в службе 118
16:01
Заболевший глава Минздрава настаивает: Смысл вакцинации от COVID-19 есть