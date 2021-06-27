Чудаки парковки. Мамам с детьми приходится обходить машины по проезжей части

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Никогда не задумывалась, насколько трудно гулять с ребенком в нашем городе, пока сама не стала мамой. Вот такие «гении» парковки встречаются на каждом повороте, и это при том, что стоит шлагбаум с яркой табличкой — НЕ ПАРКОВАТЬ! Мамам с детьми приходится выходить на проезжую часть или обходить другой дорогой», — написала читательница.

Еще один водитель загородил проход в районе перекрестка улиц Московской и Ибраимова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

И этот автолюбитель припарковался на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Тротуары возле памятника Токтогулу Сатылганову также заняты машинами.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Стоянку устроили и возле памятника Аалы Токомбаеву.

Чуть дальше, возле Республиканской библиотеки для детей и юношества, также паркуются. Причем, чтобы оставить машину, водители едут по тротуару, подвергая опасности пешеходов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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