16:02
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Агент 024

Мгновения жизни. Ущелье Итагар и озеро Сары-Челек

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, значит, и наши путешествия становятся разнообразнее. Сегодня мы прогуляемся не только по северу республики, но и заглянем на жаркий юг.

Сначала прокатимся в популярное у бишкекчан место отдыха — Теплые ключи. Там отдыхал Мирбек Муратов.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Теплые ключи

Переберемся в живописное Кегетинское ущелье, которое так любят жители Чуйской долины. Там побывал Азамат Исаков, который и поделился своими фотографиями.

«Иногда снимаю, используя дрон. Последнее видео снято в культурном центре «Рух Ордо» имени Ч.Айтматова», — рассказал о своем ролике Дмитрий Шиховцев.

Давно мы не бывали на юге Кыргызстана, где также много прекрасных мест. По пути туда обязательно стоит остановиться на Суусамыре, что и сделал Рашид Абазбеков.

Рашида Абазбекова
Фото Рашида Абазбекова. Суусамырская долина

Красивые фотографии сделал Евгений Липкин в ущелье Итагар, которое расположено в Джалал-Абадской области, в районе Чичкана.

В Джалал-Абадской области находится еще одна жемчужина Кыргызстана — озеро Сары-Челек. Фотографии оттуда нам прислала Мырзайым Таалай кызы.

Завершим сегодня наше фотопутешествие также на юге Кыргызстана — в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Там побывал Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, присоединиться к созданию рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Ала-Арчинское и Белогорское ущелья

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/197986/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Ала-Арчинское и Белогорское ущелья
Мгновения жизни. Закат в Бишкеке и Барскоонское ущелье
Мгновения жизни. Озеро Боролу и река Нарын
Мгновения жизни. Ала-Арчинское ущелье и озеро Борулу
Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля
Мгновения жизни. Маковые поля у Бишкека и Чон-Кемин
Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля
Мгновения жизни. Южный Иссык-Куль и горы Кыргызстана
Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;аварии на&nbsp;Южной магистрали пострадали 10&nbsp;человек В Бишкеке в аварии на Южной магистрали пострадали 10 человек
Мужчина преследует предпринимательницу от&nbsp;имени президента. Ждем реакции милиции Мужчина преследует предпринимательницу от имени президента. Ждем реакции милиции
В&nbsp;Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и&nbsp;водителем В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
27 июня, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Мамам с детьми приходится обходить машины по проезжей части Чудаки парковки. Мамам с детьми приходится обходить маш...
15:00
Мгновения жизни. Ущелье Итагар и озеро Сары-Челек
13:43
Коррупция в аэропорту. Эмира Чукуева отпустили под домашний арест
13:35
Первая в Европе. Исландия сняла все ограничения, введенные ранее из-за COVID-19
13:00
Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане