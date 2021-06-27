Мгновения жизни. Ущелье Итагар и озеро Сары-Челек

Лето и сезон отпусков в самом разгаре, значит, и наши путешествия становятся разнообразнее. Сегодня мы прогуляемся не только по северу республики, но и заглянем на жаркий юг.
Сначала прокатимся в популярное у бишкекчан место отдыха — Теплые ключи. Там отдыхал Мирбек Муратов.
Переберемся в живописное Кегетинское ущелье, которое так любят жители Чуйской долины. Там побывал Азамат Исаков, который и поделился своими фотографиями.
«Иногда снимаю, используя дрон. Последнее видео снято в культурном центре «Рух Ордо» имени Ч.Айтматова», — рассказал о своем ролике Дмитрий Шиховцев.
Давно мы не бывали на юге Кыргызстана, где также много прекрасных мест. По пути туда обязательно стоит остановиться на Суусамыре, что и сделал Рашид Абазбеков.
Красивые фотографии сделал Евгений Липкин в ущелье Итагар, которое расположено в Джалал-Абадской области, в районе Чичкана.
В Джалал-Абадской области находится еще одна жемчужина Кыргызстана — озеро Сары-Челек. Фотографии оттуда нам прислала Мырзайым Таалай кызы.
Завершим сегодня наше фотопутешествие также на юге Кыргызстана — в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Там побывал Бактыяр Сагымбаев.
Надеемся, фотографии наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, присоединиться к созданию рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.
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