Весна в Букаре и утро в Чолпон-Ате. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас выпуск на стыке уже ушедшей зимы и вступающей в свои права весны.

Отправляемся в наше небольшое путешествие. Но пока полюбуемся на закат в Бишкеке и пригороде столицы. Фотографии сделала в конце марта Екатерина Галенко.

И вот мы погружаемся в зиму — вернее, в начало марта, когда в республике еще властвовали снег и морозы. Фотографии Илья Шипулин сделал в природном парке «Ала-Арча» 3 марта.

Останемся еще на некоторое время в Ала-Арче. Там чуть позже, 16 марта, побывал Николай Манаковский. И в то время там все еще был снег.

Теперь вернемся в наши реалии и порадуемся, что на дворе все-таки весна. Вот такой ее увидела в селе Букара Панфиловского района Асель Исаева.

Перебираемся на Иссык-Куль, где вместе с Сергеем Хановым полюбуемся мартовским утром и необычными облаками.

Фото Сергея Ханова. Утро в Чолпон-Ате, 27 марта 2024 года

Завершим наше путешествие на мажорной ноте — полюбуемся весенними красками в Оше. Фотографии сделала Регина Джорабаева.

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Если же вы сами захотели стать создателями рубрики «Мгновения жизни», то сделать это просто.

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