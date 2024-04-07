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Весна в Букаре и утро в Чолпон-Ате. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас выпуск на стыке уже ушедшей зимы и вступающей в свои права весны.

Отправляемся в наше небольшое путешествие. Но пока полюбуемся на закат в Бишкеке и пригороде столицы. Фотографии сделала в конце марта Екатерина Галенко. 

И вот мы погружаемся в зиму — вернее, в начало марта, когда в республике еще властвовали снег и морозы. Фотографии Илья Шипулин сделал в природном парке «Ала-Арча» 3 марта.

Останемся еще на некоторое время в Ала-Арче. Там чуть позже, 16 марта, побывал Николай Манаковский. И в то время там все еще был снег.

Теперь вернемся в наши реалии и порадуемся, что на дворе все-таки весна. Вот такой ее увидела в селе Букара Панфиловского района Асель Исаева.

Перебираемся на Иссык-Куль, где вместе с Сергеем Хановым полюбуемся мартовским утром и необычными облаками.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Утро в Чолпон-Ате, 27 марта 2024 года

Завершим наше путешествие на мажорной ноте — полюбуемся весенними красками в Оше. Фотографии сделала Регина Джорабаева.

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Если же вы сами захотели стать создателями рубрики «Мгновения жизни», то сделать это просто.

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Закат в Бишкеке и парк «Ала-Арча». Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/290667/
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